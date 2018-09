Audio: Zollprüfung in der Gastronomie: Kampf gegen Mindestlohn-Betrug

WDR 2 | 12.09.2018 | Länge: 03:25 Min.

Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung wird 34 Prozent aller Gastronomiebeschäftigten der Mindestlohn vorenthalten. Der Zoll ist jetzt mit einer groß angelegten Aktion gegen den Betrug vorgegangen. Inzwischen ist allerdings auch durch den großen Bedarf an Mitarbeitern in der Gastronomie Bewegung in die Angelegenheit gekommen. | audio