Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Beamtenbund-Chef zu unbesetzten Stellen: Nicht nur eine Frage der Finanzen

WDR 2 | 03.01.2018 | Länge: 01:44 Min.

In den Kitas fehlen Erzieher, an den Schulen Lehrer: Rund 185.000 Beamtenstellen bzw. Stellen im öffentlichen Dienst sind in Deutschland zur Zeit unbesetzt. Das liegt unter anderem daran, dass geburtenstarke Jahrgänge nun in Pension gehen, sagt Beamtenbund-Chef Ulrich Silberbach. Die Berufe müssten aber auch attraktiver gemacht werden - und das sei nicht nur eine Frage der Finanzen, sondern auch der Wertschätzung. | audio