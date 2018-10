Tödlicher Brand in JVA Kleve: Weitere Ungereimtheiten

Nach dem Tod eines Flüchtlings: Vorwürfe gegen Behörden

Ein syrischer Häftling ist in Folge eines Zellenbrandes in der JVA Kleve gestorben. Er saß zu Unrecht wegen einer Verwechselung in Haft. Nach dem Unfall wurden schwere Vorwürfe gegen die Behörden in NRW erhoben. | mehr