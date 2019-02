Tipps bei Heiserkeit: Tee trinken, inhalieren und Stimme schonen

Audio: Max Giesinger live in Münster: Ein Konzert der Superlative

WDR 2 | 16.02.2019 | Länge: 03:13 Min.

Bei seinem letzten Auftritt in Münster spielte er noch vor 60 Leuten - heute waren über Fans 6.000 in die Münsterlandhalle geströmt. Vor lauter Freude wollte es Max Giesinger sich auch nicht nehmen lassen, direkt zu Beginn ein "Bad in der Menge" zu nehmen. Aber auch musikalisch war es ein großer Abend, sagt unser Reporter Thomas Steinberg. | audio