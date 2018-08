Audio: Vorbild Kopenhagen: Stadt der glücklichen Radfahrer

WDR 2 | 28.08.2018 | Länge: 05:19 Min.

In Köln werden 2,80 Euro pro Einwohner pro Jahr für die Fahrradinfrastruktur ausgegeben - in Kopenhagen sind es fast 35 Euro. Die Einwohner von Dänemarks Hauptstadt sind in der Stadt deswegen in erster Linie mit dem Rad unterwegs. Aber wie genau hat man das erreicht? Und wie sehen hier die Pläne in punkto autofreie Innenstadt aus? Einzelheiten von Martin Gent. | audio