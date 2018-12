Terrorismusexperte: Observationskräfte fehlen

Audio: Überstunden: "Mutig nachverhandeln"

WDR 2 | 12.12.2018 | Länge: 03:16 Min.

Rund 2,1 Milliarden Überstunden häuften Arbeitnehmer in Deutschland im vergangenen Jahr insgesamt an, viele davon zum Nulltarif. Ein Blick in den Arbeitsvertrag könne nicht schaden, meint Arbeitsrechtler Arndt Kempgens im WDR 2 Interview. Angesichts des Fachkräftemangels in vielen Branchen könnten Arbeitnehmer durchaus selbstbewusst auftreten und "mutig nachverhandeln". | audio