Audio: Stand Up Paddling: Weltrekord für Prothesenträger?

WDR 2 | 26.05.2018 | Länge: 03:26 Min.

Der Beinamputierte Matthias Wagner will anm Wochenende (26./27.5.2018) einen Weltrekord im Stand Up Paddling starten. 24 Stunden lang möchte der Extremsportler auf seinem Surfbrett stehend über die Xantener Seen paddeln. Dabei würden Spenden für den Bundesverband für Menschen mit Arm- und Beinamputationen gesammelt, wie er auf WDR 2 berichtete. | audio