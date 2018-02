Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: ESC-Vorentscheid: "Funke ist nicht übergesprungen"

WDR 2 | 25.02.2018 | Länge: 03:50 Min.

Michael Schulte wird Deutschland beim Eurovision Song Contest am 12. Mai in Lissabon vertreten. WDR 2 Reporter Christian Beisenherz äußerte sich enttäuscht über den deutschen Vorentscheid. "Da ist bei keinem der Funke übergesprungen." Im Lied von Michael Schulte stecke "sicher viel Seele", so Beisenherz. "Aber wenn er da so brav am Mikrofon steht und diese Nummer runtersingt, das reicht mir einfach nicht." | audio