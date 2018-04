Audio: Schauspiel Wuppertal: "Mädchen in Not"

WDR 3 Mosaik | 31.03.2018 | Länge: 05:24 Min.

Anne Lepper in "Mädchen in Not" von einer ungewöhnlichen Form der Emanzipation und einer Gesellschaft der Freunde des Verbrechens. Das Wuppertaler Schauspiel zeigt jetzt eine Neuinszenierung. Stefan Keim berichtet. | audio