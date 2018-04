Syrien-Expertin Kristin Helberg: Vorschlag von Maas ist nicht neu

Audio: Alexander Gerst lernt andocken als Weltall-Co-Pilot

WDR 2 | 17.04.2018 | Länge: 02:31 Min.

Alexander Gerst ist am 6. Juni wieder im All und will Fehler von der 1. Reise vermeiden: "Das Schweben, um von A nach B zu kommen, am Anfang kracht man erst mal in die Wand, weil man einen Handgriff verfehlt hat." Als Co-Pilot musste er jetzt aber noch lernen, wie er an der ISS andockt oder die Sojus zur Erde zurück bringt, berichtet Daniela Müllenborn, WDR 2 Wissenschaft. Auf Twitter hält er unter @Astro_Alex Kontakt zur Erde. | audio