Süßes vor Weihnachten: "Die Dosis macht das Gift"

WDR 2 | 04.12.2018 | 03:13 Min.

Spekulatius, Dominosteine, Marzipan - vor Weihnachten steigt der Umsatz mit Süßigkeiten deutlich an, obwohl es an Aufklärung rund um gesunde Ernährung nicht mangelt. Wissenschaftsjournalist Bas Kast rät gerade bei Kindern zu unverkrampftem Umgang mit der Süßigkeitenflut. "Ein Lebkuchen ist ok", meint er im WDR 2 Interview - aber nicht Süßes als Ersatz für eine normale Mahlzeit: "Die Dosis macht das Gift."

