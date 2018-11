Studie: Soziale Herkunft bestimmt Chancen von Kindern

Audio: Unternehmer: Wettbewerbsnachteile ohne 5G

WDR 2 | 14.11.2018 | Länge: 03:08 Min.

Das extraschnelle mobile Internet 5G soll kommen, nur wann und wo? Am Mittwoch berät das Bundeskabinett. Ralf Stoffels, Unternehmer aus Ennepetal in Südwestfalen, betont im WDR 2 Interview: "Industrielle Anwendungen brauchen diese großen Datenmengen". Ohne schnelles Netz drohten beispielsweise für Zulieferer in der Automobilindustrie Wettbewerbsnachteile. Die Angst, von anderen Ländern "abgehängt" zu werden, sei berechtigt. | audio