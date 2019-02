Audio: Plastikvermeidung: "Deutschland ist in der Pflicht"

WDR 2 | 26.02.2019 | Länge: 03:40 Min.

Eine Verbrauchermarktkette will bis Ende 2020 die Plastikbeutel in der Obst- und Gemüseabteilung abschaffen, stattdessen soll es Papiertüten oder Mehrwegnetze geben. "Es kann keine Lösung sein, die eine Tüte durch die andere zu ersetzen", betont Henning Wilts, Experte für Kreislaufwirtschaft am Wuppertal Institut, mit Blick auf die Umweltbilanz der Verpackungen. Wichtig sei Abfallvermeidung: "Deutschland ist in der Pflicht, eine Lösung zu finden, die überall einsetzbar wäre." | audio