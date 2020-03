Studie: Mütter bei Bewerbungen benachteiligt

WDR 2. . 03:45 Min. . Verfügbar bis 03.03.2021. WDR Online.

Mütter werden in Bewerbungsverfahren benachteiligt und seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen als Frauen ohne Kinder - dies ergab eine Studie. "Kinder in der Bewerbung einfach nicht angeben", rät Karrierecoach Silke Grotehus. "Alles, was das Kopfkino des Personalers zu sehr beschäftigt", sollte man - wenn möglich - aus den Unterlagen heraus lassen. Ihr Tipp: Persönliche Angaben auf das Notwendige beschränken.

