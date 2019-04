Audio: 2. Gipfel zur „Neuen Seidenstraße - Bilanz nach zwei Jahren

Die Volksrepublik China wirbt für Ihr Wirtschaftsprojekt: "Seidenstraße". Sie will Milliardensummen in den Bau von Straßen, Häfen und anderen Einrichtungen in Asien, Afrika und Europa stecken und so neue Handelswege in die Regionen erschließen. | audio