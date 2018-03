Stormy Zeiten für Präsident Trump

Audio: Die Schulz-Story: "Da hat irgendetwas nicht gepasst"

WDR 2 | 26.03.2018 | Länge: 05:30 Min.

Der Journalist Markus Feldenkirchen hat den SPD-Politiker Martin Schulz ein Jahr im Wahlkampf begleitet. Neben einer Spiegel-Reportage ist jetzt das Buch "Die Schulz-Story - ein Jahr zwischen Höhenflug und Absturz" erschienen. Auf WDR 2 sagte Feldenkirchen: Dass, was Schulz als Europapolitiker ausgezeichnet und erfolgreich machte, habe in der deutschen Politik nicht funktioniert. "Das Scheitern war so total, da hat irgendetwas gar nicht gepasst", so Feldenkirchen. | audio