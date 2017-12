Start des Feuerwerksverkaufs

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Ist Angela Merkel noch die Richtige an der CDU-Parteispitze?

WDR 2 | 28.12.2017 | Länge: 03:53 Min.

Kanzlerinnen-Dämmerung in Berlin? Das sieht Hauptstadtkorrespondentin Julia Barth nicht. 2017 sei sicherlich kein einfaches Jahr für Angela Merkel gewesen und sie sei längst nicht mehr so unangefochten wie vor vier Jahren, so Barth auf WDR 2. Es gebe aber auch keine Alternative zu Merkel. Eigentlich gelte für die Partei zurzeit nur ein "Weiter so", nach Einschätzung von Barth. Die CDU müsse aber starken Nachwuchs zulassen. | audio