SPD-Delegierter Brüggemann: Ja zur GroKo

WDR 2 | 19.01.2018 | 03:18 Min.

Showdown für die SPD: Der Delegierte Reinhard Brüggemann aus Meschede will am Sonntag für eine GroKo stimmen. Er sieht es pragmatisch: "Was können wir erreichen, was wird nicht erreicht von dem, was wir in einem Sondierungspapier stehen haben", so Brüggemann auf WDR 2. Es ginge nicht nur darum, was in vier Jahren sein könnte, sondern es ginge darum: "Was wir jetzt tun können für unser Land, für unsere Leute, für Europa".

