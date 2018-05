Audio: EU-Datenschutzgrundverordnung ist ein Datenmonster

Am Freitag (25.05.2018) tritt die neu EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft - und sorgt bei vielen Kleinunternehmen für Irritationen, Verunsicherung und Angst. "Man wollte das Superbaby zur Geburt bringen, aber herausgekommen ist ein Datenmonster", sagte Brüssel-Korrespondent Ralph Sina auf WDR 2. Landesdatenschützer in NRW hätten viel eher Alarm schlagen müssen. Was das Gesetz eigentlich bedeute, muss sich auch noch in der Praxis zeigen, so Sina. | audio