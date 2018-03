Audio: Fittness-App von Under Armour gehackt

WDR 2 | 31.03.2018 | Länge: 02:19 Min.

Hacker haben in großem Stil Daten bei einer der Fitness-Apps des US-Sportausrüsters Under Armour erbeutet. Die Cyber-Attacke hat gewaltige Ausmaße - rund 150 Millionen Nutzerkonten sind betroffen. Wie weit Deutschland betroffen sei, wisse man noch nicht, so Marc Hoffmann, WDR 2 Washigton. Auch das Ausmaß des Schadens sei noch nicht ganz klar. | audio