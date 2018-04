Audio: "The Night Game" - Besuch im WDR 2 Studio

WDR 2 | 10.04.2018 | Länge: 02:45 Min.

Schreiben von "Besten Songs" sei nicht nur in Krisensituationen möglich, sagten Martin Johnson und Kirin J Callinan von "The Night Game" - im Gespräch mit WDR 2 Moderator Thomas Bug. Fans können sich auf das neue Album freuen - es soll im Juni erscheinen. Live sind "The Night Game" im Sommer bei Rock am Ring zu sehen. | audio