Audio: Muslimische Gefangene: Schulungen für Justizmitarbeiter

WDR 2 | 16.04.2018 | Länge: 03:11 Min.

Justizmitarbeiter in NRW sollen für den Umgang mit muslimischen Gefangenen besser geschult werden. In einer zentralen Schulungsstelle in Essen sollen JVA-Beamte, Gerichtsvollzieher und Polizisten künftig lernen, welche kulturellen und religiösen Besonderheiten im Umgang mit Muslimen relevant sein können. Olaf Biernat, WDR 2 Essen. | audio