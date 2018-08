Audio: Mit Dostojewski durch Wiesbaden

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 27.08.2018 | Länge: 07:28 Min.

Scala reist zu Schauplätzen der Literatur. Zu Orten, die durch Romane oder Erzählungen berühmt wurden. Was hat die Literatur aus diesen Orten gemacht? Peter Backof war in einem Casino in Wiesbaden auf den Spuren von Dostojewski unterwegs. | audio