Sommeralbum mitten im Frühling: Lenas fünftes Album ist da

Schulleiter: Schwimmkurse in den Ferien nutzen

Viele Grundschulkinder können nicht oder nicht sicher schwimmen. "Wir haben Kinder, die ganz ohne Vorerfahrung zum Schwimmunterricht kommen", berichtet Winfried Bega, Grundschulleiter in Essen. Folge: "Es drängelt sich im Planschbecken." Die wenigen Schwimmbäder in der Stadt, so Bega, teilten sich die Schulen mit Vereinen, der Uni und dem öffentlichen Schwimmbetrieb. Sein Appell an Eltern: Crashkurse mit kleinen Gruppen in den Ferien nutzen. | audio