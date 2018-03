Social Media-Nutzung: Abhängigkeit oft vorhanden

Audio: 100.000 Kinder und Jugendliche süchtig nach sozialen Medien

WDR 2 | 01.03.2018 | Länge: 03:06 Min.

Rund 100.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland sind nach einer repräsentativen Studie der Krankenkasse DAK süchtig nach sozialen Medien. Besonders betroffen seien die 16- bis 17-jährigen Mädchen, die täglich stundenlang in sozialen Netzwerken unterwegs sind, berichtet Nina Barth, WDR 2 Berlin. Jeder 10. hat gesagt, er denke an nichts anderes als an den Moment, in dem er wieder WhatsApp und Co benutzen könne. | audio