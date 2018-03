Audio: Handwerkerkurse - was kann ich selber machen?

WDR 2 | 20.03.2018 | Länge: 03:28 Min.

Einen Handwerker bestellen kann jeder. Aber wir wollen jetzt mal testen, wie das mit "Do it yourself" funktioniert - und haben dafür unseren Reporter zum Heimwerker-Kurs geschickt. Da soll man in fünf Stunden lernen, wie man Laminat verlegt - selbst, wenn man zwei linke Hände hat. Genau wie Olaf Biernat, unser Mann vor Ort. | audio