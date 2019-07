Schutz vor sexueller Gewalt: "Frühe Signale ernst nehmen"

Audio: Fridays for Future: Eine Woche Schulstreik

WDR 2.

Eine Woche lang Fridays for Future in Köln, Schüler haben in der Innenstadt ein Protestcamp aufgeschlagen. "Ich denke, die Klimakrise ist gerade wichtiger als die Filme, die man in der letzten Schulwoche schaut", sagt Pauline Brünger, eine der Organisatorinnen des Schulstreiks. "Die Klimakrise wird für junge Menschen zur Existenzfrage." | audio