Schulz-Rückzug: Nach dem Hosianna "zur Kreuzigung aufgerufen"

Audio: Merkel kündigt personelle Erneuerung bei der CDU an

WDR 2 | 12.02.2018 | Länge: 02:29 Min.

Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine personelle Erneuerung in Partei und Regierung angekündigt. Zugleich bekräftigte sie, dass sie volle vier Jahre im Amt bleiben wolle. Unterdessen will man bei der SPD in dieser Woche schnell Fakten schaffen. | audio