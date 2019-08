Audio: Mikroplastik im Schnee der Arktis

WDR 2. . 03:29 Min. . WDR Online.

Forscher haben in arktischen Schneeproben Mikroplastik nachgewiesen. Offenbar wird es in erheblichen Mengen auch über die Atmosphäre transportiert. "Es ist erschreckend", betont Gunnar Gerds, Alfred-Wegener-Institut. "Das, was man mit der Arktis assoziiert - eine weiße, unberührte Landschaft - das ist nicht so." Sein Plädoyer: An der Quelle ansetzen und "den Verpackungswahnsinn stoppen". | audio