Schulministerin zu WhatsApp in der Schule: Nicht für sensible Daten

WDR 2 | 20.02.2019 | 03:38 Min.

Wenn Schüler mit Lehrern über Hausaufgaben und Klassenfahrten per WhatsApp kommunizieren, kann das praktisch sein - aber auch heikel. In einigen Bundesländern ist es sogar untersagt. In NRW gibt es keine explizite rechtliche Regelung. Lehrer und Schüler könnten natürlich WhatsApp nutzen, so NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) auf WDR 2. Aber: "Wenn es um Daten mit Personenbezug, sensible Daten geht, dann eben nicht."

Audio Download .