Audio: Alltagswahnsinn: Freunde nur noch im Doppelpack

WDR 2 | 16.09.2018 | Länge: 02:53 Min.

Was soll man tun, wenn eine Freundin oder ein Freund in einer neuen Beziehung ist und auch nach längerer Zeit nur noch im Doppelpack auftritt? WDR 2 Familientherapeutin Ulrike Sckaer rät, notfalls ganz klar zu sagen, dass man den anderen jetzt auch mal unter vier Augen sehen will. | audio