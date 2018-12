"Schöne Bescherung": Der "Dicke Pitter" ist wieder "gesund"

WDR 2 | 24.12.2018 | 04:54 Min.

Die größte Glocke Deutschlands, der "Dicke Pitter" war in Kur - rund eineinhalb Jahre lang hat es gedauert, den Klöppel neu aufzuhängen. "Jetzt ist er wieder gesund", so Jörg Sperner, Assistent in der Kölner Dombau-Hütte, begeistert auf WDR 2.

