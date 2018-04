Audio: Job-Sharing gegen den Schulleitermangel

WDR 2 | 05.04.2018 | Länge: 04:53 Min.

Den Schulen in Nordrhein-Westfalen mangelt es an Schulleitern, deshalb hat Landesbildungsministerin Yvonne Gebauer nun Ideen vorgestellt, den Posten attraktiver zu machen. So soll es künftig möglich sein, den Job aufzuteilen. Die GEW habe dies schon lange gefordert, sagt die NRW-Vorsitzende Dorothea Schäfer auf WDR 2 und erklärt, was noch sinvoll sei, um den Mangel zu beheben. | audio