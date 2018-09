Sammlungsbewegung "Aufstehen" will in eine bessere Welt aufbrechen

Audio: #wirsindmehr-Konzert in Chemnitz

WDR 2 | 03.09.2018 | Länge: 03:10 Min.

Die Toten Hosen, Kraftclub, Casper und Feine Sahne Fischfilet singen in Chemnitz gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Gewalt. Man will gesehen, man will gehört werden gegen rechts, aber bitte gewaltfrei - so der ausdrückliche Wunsch von Campino, Sänger der Toten Hosen, berichtete WDR 2 Reporter Tom Westerholt aus Chemnitz. Zu Beginn soll es eine Schweigeminute für Daniel H. geben, der am vorletzten Wochenende durch Messerstiche tödlich verletzt wurde. | audio