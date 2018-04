Sam Smith: Minimalistisch, aber mit viel Stil

WDR 2 | 29.04.2018 | 03:26 Min.

WDR 2 hat Sam Smith in der Köln Arena präsentiert: "Sam Smith ist einfach Sam Smith, er hat es geschafft, die Fans vom 1. Song an zu begeistern", so WDR 2 Musikreporterin Andrea Halter, die die Show so beschrieb: Minimalistisch, aber mit viel Stil. Der Gesamtsound war hervorragend, Smith habe jeden Ton getroffen. "Er hat so innig gesungen, hat so gestrahlt - eines der besten Konzerte, das ich je gesehen habe", schwärmte eine begeisterte Andrea Halter.

