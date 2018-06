Salmonellenwarnung für Bio-Eier aus Niedersachsen

WDR 2 | 20.06.2018 | 02:16 Min.

Wegen einer Belastung mit Salmonellen wurden Eier aus ökologischer Erzeugung zurückgerufen. Einige sind aber schon in NRW-Supermärkten gelandet. Wer also nachsehen möchte, erkennt die Eier an dem Mindesthaltbarkeitsdatum 7.7.2018 und an der Nummer 0-DE-035633, die auf das Ei gedruckt ist. Wer die Eier zurück bringt, bekommt sein Geld zurück.

