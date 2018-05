Audio: Das Rad im Werk von Emil Schumacher

WDR 3 Mosaik | 11.05.2018 | Länge: 09:01 Min.

Das Emil-Schumacher-Museum in Hagen widmet sich in der Ausstellung „Räder:Werk“ einem zentralen Motiv, dem sich der Maler nach Jahrzehnten reiner Abstraktion in seinem Spätwerk zuwandte: dem Rad. Ein Gespräch mit Christel Wester. | audio