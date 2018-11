Rolf Zuckowski: "Vorlesen schafft Nähe"

Audio: Scheitern des Brexit-Deals hätte auch Folgen für NRW

WDR 2 | 16.11.2018 | Länge: 01:44 Min.

Scheitert der Brexit-Deal im britischen Parlament, hätte das auch Folgen für NRW: So würde vom 30. März an das Luftverkehrsabkommen nicht mehr gelten. Von Köln oder Düsseldorf aus mit einer britischen Fluggesellschaft nach Mallorca fliegen, könnte dann schwierig werden, erläutert Ralph Sina, WDR 2 Brüssel. Zudem müsste geklärt werden, ob Reisende in Zukunft ein Visium benötigen. Auch vielen Unternehmen im Westen stünden unsichere Zeiten ins Haus, so etwa einer Spedition mit Sitz in Krefeld, die seit Jahrzehnten nach Großbritannien liefert. | audio