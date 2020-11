Röttgen zu Bidens Wahlsieg: "Großer Seufzer der Erleichterung"

"Das war ein großer Seufzer der Erleichterung und auch eine große Freude", sagt Norbert Röttgen (CDU) zum Sieg von Joe Biden bei den Präsidentenwahlen in den USA. Das Land würde sich nun wieder der Welt zuwenden, so der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag auf WDR 2. Chancen auf eine Zusammenarbeit sieht er u.a. in der Klimapolitik: Da werde es "eine 180-Grad-Wende unter Joe Biden geben", so Röttgen.

