Revolverheld zu Gast bei WDR 2

WDR 2 Weltzeit | 15.04.2018 | Länge: 32:57 Min.

1. Vereinte Nationen: Große Betriebsamkeit wegen Raketenangriffen auf Syrien. - 2. Weltreise mit dem Fahrrad: Von Münster aus um die Welt. - 3. 200 Jahre Karl Marx: In China denken nicht mehr viele an ihn. - 4. Reisen mal anders: Mit dem Frachtschiff nach Südamerika. - 5. Erfindermesse in Genf: Neuheiten sollen das Leben leichter machen. - 6. Transmongolische Eisenbahn: In acht Tagen von Deutschland nach China. - 7. Volles Island: Regierung beklagt zu viele Touristen. - 8. Nachlass-Versteigerung: Zsa Zsa Gabors Reichtümer unter dem Hammer. Moderation: Carsten Manz. | audio