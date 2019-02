Reul zu verschwundenem Beweismaterial: "Das macht mich wirklich fassungslos"

Audio: Sexueller Missbrauch: Das Schweigen durchbrechen

WDR 2 | 22.02.2019 | Länge: 02:52 Min.

Mehr als 100 Bischöfe aus aller Welt sind im Vatikan zusammengekommen, um über den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche zu sprechen. "Was viele Betroffene in der Vergangenheit krank gemacht hat - viele haben das auch nicht überlebt -, war dieses fürchterliche Schweigen", sagt Matthias Katsch vom Opferschutzverband Eckiger Tisch. Das Schweigen sei in den letzten Jahren durchbrochen worden, aber: "Da ist noch viel zu tun." | audio