Audio: Wer, was, wieso - NDW-Wissen to Go

WDR 2. . 01:30 Min. . WDR Online.

Sie war so heftig wie kurz und schwappte bis ins Ausland: die Neue Deutsche Welle. Wie es losging, wer ganz oben schwamm und wer bis heute nicht unterging: Oliver Rustemeyer fasst es kurz und knapp zusammen - NDW To Go. | audio