Audio: Ist die Welt näher am Krieg als am Frieden?

WDR 2 | 27.12.2017 | Länge: 03:57 Min.

Korea-Krise, Säbelrasseln in den USA, Konflikte in Afrika - sind wir näher am Krieg als am Frieden? Wolf-Christian Paes, Friedensforscher am Internationalen Konversionszentrum Bonn, sieht keine gesteigerte Gefahr in dem USA-Korea-Konflikt. Trotzdem sei die Hauptgefahr die Unberechenbarkeit von Donald Trump, wie er auf WDR 2 sagte. | audio