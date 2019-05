Regen: Bienen bleiben lieber drinnen

Audio: Elektroautos in NRW: "Nachholbedarf"

WDR 2. . 03:11 Min. . WDR Online.

In Aachen wird am Donnerstag der erste Elektro-PKW, der in NRW gebaut wurde, ausgeliefert. Bei der Produktion von Elektromobilen ist der Westen weit vorn - fünf Hersteller bauen auf Strom, auf den Straßen ist davon noch nicht viel zu sehen. "Kräftigen Nachholbedarf", sieht Arndt Brunnert, WDR 2 Wirtschaft, auch bei der Infrastruktur: Hamburg verfüge über die vierfache Menge an öffentlich zugänglichen Ladesäulen im Vergleich zu Düsseldorf - seinerseits Spitzenreiter in NRW. | audio