Razzia bei Paketdiensten: NRW-Arbeitsminister will Kontrolldichte verschärfen

Audio: Abendschule zum Alltagssexismus

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 30.11.2017 | Länge: 06:47 Min.

Seit Mitte 2017 gibt es einen Verein in Köln, in dem junge Feministinnen kreative Impulse geben wollen: And She was like BÄM! Heute findet eine Abendschule zum Thema Alltagssexismus statt - ein Gespräch mit Leonie Pfennig über #metoo und Gleichberechtigung in der Kultur. | audio