Audio: Kleinere Portionen: Jugendherberge kämpft gegen Essensabfall

WDR 2 | 20.03.2019 | Länge: 03:03 Min.

In der Jugendherberge Köln-Riehl gibt es seit Wochen weniger auf den Teller. Die Gäste sollen sich bei Bedarf nachholen. In der Jugendherberge landen so 5.000 Kilogramm Essen weniger im Müll, das ist ein gutes Drittel. Für Herbergsleiter Steffen Minas ist das Experiment geglückt. Auch, weil er jetzt viel Geld spart. | audio