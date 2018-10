Rat an Diesel-Besitzer: Abwarten und Tee trinken

Audio: Schmerztherapeut: "Cannabis ist keine Einstiegsdroge"

WDR 2 | 17.10.2018 | Länge: 03:23 Min.

Der Bonner Schmerztherapeut Dr. Joachim Nadstawek sagt: „Cannabis ist für mich keine Einstiegsdroge.“ Ab und zu kiffen sei okay, denn die Dosis mache das Gift. Eine Legalisierung wie in Kanada und in den Niederlanden würde der Mediziner daher auch begrüßen. | audio