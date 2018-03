Raserurteil: Auswirkungen des BGH-Urteils auf Mönchengladbach

Audio: Medienpädagogin: "Medienerziehung beginnt in der Familie"

WDR 2 | 01.03.2018 | Länge: 04:10 Min.

Machen Social Media und Smartphones wirklich süchtig und dumm? Die Medienpädagogin Claudia Lampert sagt Nein - aber man müsse Kinder in angemessener Art und Weise an die mediale Welt heranführen. "Medienerziehung beginnt in der Familie", so Lampert auf WDR 2. Eltern komme eine ganz zentrale Rolle zu, "auch indem sie ihren Kindern einen verantwortungsbewussten Umgang vorleben." | audio