Rainer Junds Roman über den Alltag eines Klinik-Arztes

Eine Kunsthistorikerin ist auf Hochzeitsreise in Florenz, als sie plötzlich ein Zucken bemerkt. Die Diagnose: Eine abrupte Gehirnblutung - und von da an ist ihr Leben ein komplett anderes. Christine Westermann empfiehlt den Roman von Rainer Jund über den Alltag eines Klinik-Arztes: "Tage in Weiß".