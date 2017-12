Psychologe zu Geschenkewahl: Lieber in Begegnung investieren als ins Basteln

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: NRW-Schulministerin zu Lehrermangel an Grundschulen: "Wir lassen nichts unversucht"

WDR 2 | 01.12.2017 | Länge: 03:24 Min.

An den Grundschulen im Westen gibt es zu wenig Lehrer. Auf WDR 2 verweist NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer darauf, dass bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen worden seien: So gebe es die Möglichkeit, Seiteneinsteiger und Oberstufenlehrkräfte an Grundschulen einzusetzen. Zum Jahresbeginn starte außerdem eine Lehrerwerbekampagne. "Wir lassen nichts unversucht", so die Ministerin. | audio